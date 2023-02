Nuovo stadio, niente più Milano: spunta l’ipotesi a sorpresa

Intervenuto a margine del sopralluogo ai cantieri del villaggio olimpico il sindaco di Milano, Giuseppe Sala è tornato a parlare della questione relativa alla costruzione di un nuovo stadio per Milan ed Inter. Queste le sue parole:

“Continueremo a fare ciò quello che ci compete. Proprio l’altro giorno ho incontrato la nuova sovrintendente a un evento pubblico, mi ha chiesto alcuni giorni per entrare nel ruolo prima di incontrarci. Andremo avanti con il progetto autorizzativo, dobbiamo solo capire come hanno intenzione di muoversi sul vincolo”.

Come noto da diverso tempo, però, Milano non sarebbe l’unica opzione per l’edificazione del nuovo impianto, bensì ci sarebbe anche Sesto San Giovanni. Inoltre, nelle ultime ore, è spuntata anche una nuova ipotesi per la costruzione del nuovo San Siro.

Ferretti: “Nuovo stadio del Milan a Rozzano? Per noi sarebbe un’opportunità”

Nuovo stadio, Rozzano, Ferretti

Intervistato da Il Giorno, il sindaco di Rozzano, Gianni Ferretti, ha chiarito la sua posizione in merito alla possibilità di innalzare il nuovo impianto, con i rossoneri come unici proprietari, nell’area Cabassi. Queste le sue parole:

“Francamente della decisione di realizzare a Rozzano il nuovo stadio del Milan non ne so nulla, ho appreso la notizia dagli organi di stampa. Sono tifoso nerazzurro, ma se la notizia fosse fondata e il Milan decidesse di venire a Rozzano per noi nessun problema perché sarebbe un’opportunità per tutta la città. San Siro per me resta il tempio del calcio, ma se si deve fare un nuovo stadio fuori Milano ovviamente meglio Rozzano”.