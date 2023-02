Zaniolo-Galatasaray, spunta un retroscena sul Milan: c’entra Maldini

È ormai ufficiale, Nicolò Zaniolo sarà un nuovo giocatore del Galatasaray. Il centravanti ha lasciato definitivamente la Roma e la Serie A per accasarsi in Turchia.

Alla società giallorossa, che voleva liberarsi del giocatore per fare cassa, andrà una cifra vicina ai 16 milioni di euro più bonus. Zaniolo ha firmato un contratto fino al 2027 e ha ottenuto l’inserimento di una clausola rescissoria pari a 35 milioni di euro.

Il centravanti era stato al centro di numerose voci di mercato che lo avevano accostato a diversi club di Premier League e anche al Milan.

Il club rossonero avrebbe fatto leva sulla presunta volontà del giocatore di restare in Italia ma alla fine la trattativa non si è conclusa.

Sembra però che Maldini abbia telefonato al classe ’99 prima della partenza per Istanbul, affermando il fatto che il Milan resta un’opzione concreta per il suo futuro.

In estate infatti, quando si tireranno le somme della stagione in corso e si chiariranno i destini di alcuni giocatori come Giroud e Leao, il nome di Zaniolo potrebbe tornare fra gli obiettivi del club rossonero.

Anche sulla clausola rescissoria da 35 milioni, il Milan sarebbe pronto a trattare col Galatasaray. Il futuro di Zaniolo quindi non è così assicurato come la firma di ieri sul nuovo contratto potrebbe far pensare.

Francesco Buffa