Sacchi promuove il Milan: “Squadra vera”, poi il commento su Thiaw

Il Milan prova a mettere la parola fine al suo momento di crisi aggrappandosi a quello che è sempre stato il suo retaggio: l’Europa. La vittoria, risicata nel punteggio, ma importante per il morale, potrebbe far rientrare sui binari giusti il gruppo rossonero.

Milan-Tottenham, parla Sacchi

Un ex ha voluto parlare a La Gazzetta dello Sport, analizzando la partita del Diavolo. Infatti Arrigo Sacchi ha detto la sua sul match di Champions League di San Siro. Sacchi esordisce così: “Adesso bisogna andare a Londra senza paura”. Parte forte Sacchi, come se non avesse mai lasciato il campo.

L’ex tecnico ha poi detto: “Il gol di Brahim Diaz ha dato coraggio a tutti. Il Milan aveva bisogno di una partita così. Quando dai tutto, quando metti energia sul campo, sei già una squadra vincente”.

FOTO: Getty – Milan-Tottenham-Champions League

Sacchi ha parlato anche del Tottenham di Conte: “Non mi sono sembrati al top. Non ho visto i soliti meccanismi, mancavano tanti giocatori. C’è da aspettarsi un Tottenham completamente diverso al ritorno. In quel momento sì che il Milan dovrà stare attento. Però l’importante è che ci sia spirito di squadra”.

Infine l’ex allenatore del Milan e della Nazionale ha lasciato un commento su Thiaw: “Ha fatto una gran partita. Nell’uno contro uno non ha dato un metro a nessuno. Ripeto che mi è piaciuto l’atteggiamento generale della squadra. Se devo trovare un difetto, dico che dovrebbe andare più volte in verticale per le ripartenze”.

Enrico Coggiola