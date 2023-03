Rebic via da subito? Un club turco ci prova: la richiesta del Milan

A sorpresa, dopo quattro stagioni in rossonero, Ante Rebic potrebbe dire addio al Milan già nei prossimi giorni piuttosto che in estate.

Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal portale turco Sporx, il Fenerbache avrebbe mostrato forte interesse per il croato. Il club di Istanbul potrebbe chiudere il colpo anzitempo poiché la chiusura del calciomercato in Turchia è fissata al prossimo 5 marzo.

Rebic Fenerbache Calciomercato

Rebic piace al Fenerbache, ma la richiesta del Milan complica le trattative

Al sondaggio del Fenerbache, il Diavolo avrebbe però risposto con una richiesta di 8 milioni di euro per il cartellino di Rebic: cifra decisamente più alta rispetto a quanto previsto dalla dirigenza dei turchi.

Sebbene l’ex Eintracht non sia ormai tra le prime scelte nelle gerarchie del tecnico Stefano Pioli, il Milan sarebbe comunque titubante all’idea di lasciarlo partire nell’immediato. Soprattutto, vista l’impossibilità d’ingaggiare un sostituto.

Oltre a Rebic, il Fenerbache porta avanti anche le negoziazioni con un altro club di Serie A per un suo connazionale, oltre che vecchia conoscenza milanista: Mario Pasalic. Neppure l’Atalanta, però, intende far partire un suo giocatore a stagione in corso.