Calciomercato Milan, il Tottenham propone diversi giocatori ai rossoneri

All’indomani del passaggio del turno in Champions League contro il Tottenham, Stefano Pioli e i suoi uomini si stanno godendo il meritato riposo dopo aver conquistato un’impresa storica.

In casa Milan, infatti, i quarti di finale della massima competizione europea mancavano da oltre 10 anni, e averli raggiunti non potrà che aiutare le casse del club e il morale dei giocatori.

Dall’altro lato, invece, in casa Tottenham non si respira un’ottima aria, anzi. Dalle parti di Londra c’è già chi parla di una possibile rivoluzione che, quasi sicuramente, partirà dalla non conferma di Antonio Conte sulla panchina degli Spurs.

Tottenham Milan Mercato

In tal senso, la proprietà del club inglese è pronta a richiamare Mauricio Pochettino il quale, in vista della prossima stagione, starebbe già architettando il mercato in uscita assieme a Fabio Paratici.

Rivoluzione Tottenham, l’asse Londra-Milano è caldo: proposti Tanganga, Reguilon, Ndombele e Sarr!

Stando a quanto riportato da Team Talk, infatti, dovrebbero essere diversi i nomi in uscita, e molti di questi sarebbero stati proposti anche al Milan, nonostante la recente eliminazione in Champions.

I profili in questione sembrerebbero essere quelli di Joseph Tanganga e Sergio Reguilon in difesa, e Tanguy Ndombele e Pape Sarr per il centrocampo.