Capello ricorda Galbiati: “Era un uomo che capiva di calcio”

Un altro lutto colpisce il mondo del calcio: all’età di 85 anni è morto Italo Galbiati, storico vice-allenatore di Fabio Capello capace di restare al fianco di “Don Fabio” sulla panchina di Milan, Roma, Juve, Real Madrid, Inghilterra e Russia.

Una vita passata insieme quella di Italo Galbiati e Fabio Capello sulle migliori panchine di Serie A e non, l’ex mezzala di Inter e Como ha dedicato la sua intera vita al calcio diventando un vero e proprio braccio destro di uno degli allenatori più vincenti della storia del calcio.

Un rapporto maturato nel corso del tempo tra i due culminato col diventare un’unica persona a livello calcistico, Italo ha legato indissolubilmente il suo nome e la sua carriera con quello di Fabio Capello che prima di perdere un ex collaboratore ha perso in primis un grande amico.

Tutto il mondo del calcio ha voluto ricordare la scomparsa tramite i propri profili social con messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia. Durante la sfida di ieri sera tra Tottenham e Milan le due squadre sono scese in campo col lutto al braccio e rispettando naturalmente il consueto minuto di silenzio prima della partita.

Proprio Fabio Capello, intervenuto ai microfoni di Sky Sport, ha voluto ricordare Italo Galbiati, di seguito le sue parole:

“Era un uomo che capiva di calcio e i giocatori lo amavano per quello che faceva per loro: li allenava per migliorarli, dava sempre un consiglio positivo. E’ stato la mia fortuna: era l’uomo in più, i problemi li risolveva prima. Oggi perdo un fratello“.