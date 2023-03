Conte punzecchia il Milan: “Dai campioni d’Italia ci si aspettava altro”

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha rilasciato un’intervista a Sport Mediaset in vista della gara di ritorno degli ottavi di Champions contro il Milan. La squadra londinese parte sotto in virtù dell’1-0 che ha premiato i rossoneri all’andata. Dopo due settimane lontano dal campo a causa di scarse condizioni di salute, Conte tornerà in panchina al fianco dei suoi giocatori.

Queste le parole del tecnico pugliese sul suo ritorno in campo: “Sicuramente ci arrivo più riposato del solito nonostante io sia stato in costante contatto con il mio staff prima e dopo gli allenamenti. In queste situazioni devi cercare comunque di far sentire la tua presenza. Stare due settimane senza allenare per me non è facile, ritorno con grande voglia ed energia”.

Conte Tottenham Milan

Sul Milan: “Sono i campioni d’Italia, noi siamo arrivati quarti dopo una lunghissima rincorsa. L’anno scorso giocavamo la Conference League quindi giocarci un ottavo di finale in Champions è già uno step in più. Chiaro che essendo campioni in carica ci si aspettasse che fossero più vicini al Napoli, ma la Champions è un’altra cosa e sappiamo qual è la loro storia in questa competizione. Loro vorranno passare il turno tanto quanto noi, sarà una partita molto tosta“.