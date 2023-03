Che attacco di Costacurta a Leao: “Non può essere chiamato campione”!

Il Milan ha staccato il pass per i questi di finale di Champions League dopo un’attesa durata ben undici anni, la squadra di Stefano Pioli elimina il Tottenham mostrando una netta superiorità nel doppio confronto.

Il match d’andata terminato col risultato di 1-0 andava stretto e non poco ai rossoneri che meritavano un passivo ben più delineato nella sfida di San Siro. Gli uomini di Pioli forti del risultato della prima partita avevano un unico imperativo: difendere il risultato e cercare il gol in contropiede.

Costacurta Leao Milan

Le parole di Billy Costacurta

Il piano tattico del match è stato chiaro fin dall’inizio: Tottenham in possesso del pallone in cerca di un varco per riaprire la qualificazione e il Milan sugli scudi.

La formazione di Antonio Conte è sembrata scarica e troppo frenetica offrendo una prestazione a dir poco rivedibile, merito anche dei rossoneri capaci di innalzare un muro difensivo.

Tutti hanno contribuito alla fase difensiva, tutti eccetto uno: Rafael Leao. Il portoghese, nonostante il traguardo conseguito dalla sua squadra, è stato scelto dagli addetti ai lavori come il peggior in campo nella sfida di Londra.

Tra le voci che hanno criticato l’attaccante c’è anche Alessandro “Billy” Costacurta, storico difensore e bandiera del Milan. Di seguito le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport sulla prestazione di Leao: