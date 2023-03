Massara: “Bravi a invertire la rotta. Rinnovi? Nessuna novità!”

Torna finalmente in campo il Milan di Stefano Pioli, volenteroso di dare più volume allo score totalizzato di 4 vittorie consecutive prima di tornare sul palcoscenico dell’Europa che conta. Firenze e la Fiorentina rappresentano infatti l’ultimo gradino da scalare per i rossoneri prima di dirigersi a Londra per quel che sarà la sfida di ritorno contro il Tottenham.

Stefano Pioli

Non sarà però l’imminente impegno in Champions League a frenare l’entusiasmo dei rossoneri di Milano, disposti a giocare fino all’ultimo pallone pur di uscire con i tre punti in tasca dal Franchi. A pochi minuti dal match, ricco di emozioni e di ospiti è stato anche il pre-partita in onda su Sky, in cui è intervenuto anche Frederic Massara.

“Lavoriamo ogni giorno per la squadra e per i rinnovi”, le parole di Massara a Sky

Il viola è un colore da non sottovalutare mai in Serie A, specie se si gioca in un Franchi tutto esaurito e contro una Fiorentina in netta ripresa. Lo sa bene Massara, cui le dichiarazioni ai microfoni di Sky sono state le seguenti:

“Siamo contenti di aver invertito la rotta, ma dobbiamo essere bravi a giocare anche stasera. Il percorso è ancora molto lungo e lo sappiamo, ma la nostra è una squadra che ha saputo ritrovare compattezza insieme. Non c’era un solo motivo dietro il nostro calo, anche perché sono cose che capitano in un campionato così lungo. Siamo contenti di aver superato quel momentaccio e di esserci rimessi in carreggiata”.

Poi, Massara è intervenuto anche sulle prestazioni attuali di Thiaw e De Ketelaere, trovando anche spazio per parlare del rinnovo di Leao e per ricordare Davide Astori: