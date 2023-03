Giroud si emoziona in diretta TV: il messaggio del fratello è da brividi!

La storia tra Olivier Giroud e il Milan è certamente una delle più belle fra quelle nate a Milanello negli ultimi anni. Il centravanti francese dal suo arrivo nel capoluogo lombardo sta vivendo una sorta di seconda giovinezza. Per questo anche ai tifosi rossoneri sarà passato un brivido ascoltando i complimenti dedicatigli dal fratello su Téléfoot.

Giroud messaggio fratello

Giroud si emoziona, il fratello: “Sei il migliore al mondo”

Non solo il campo a regalare soddisfazioni a Olivier Giroud. Il centravanti francese sta vivendo un periodo positivo a 360 gradi: l’ultima, bella, soddisfazione gli è stata data dal fratello maggiore, che ha voluto inviargli un bel messaggio andato poi in onda in diretta nazionale su Téléfoot:

“Olivier, per me sei il miglior giocatore del mondo. Non te l’ho mai detto, ma attraverso di te ho fatto la carriera che non sono mai riuscito a fare. Hai reso, rendi e continuerai a rendere la mia vita un arcobaleno”.

Giroud è apparso visibilmente emozionato dopo aver visto il video. Un motivo in più per arrivare carico al match di domani sera contro la Salernitana.

PIERFRANCESCO VECCHIOTTI