Giroud ancora in gol: è primo in Europa in una particolare statistica

Il Milan sbatte contro la Salernitana e non riesce ad andare oltre l’1-1. I rossoneri prima passano in vantaggio con la rete del solito Giroud, poi si fanno rimontare dal gol di Dia.

Per l’attaccante francese del Milan si tratta dell’ottava rete siglata in questo campionato. Il suo bottino è destinato ad aumentare fino al termine della stagione e non è impossibile ipotizzare che possa battere il record di gol della passata stagione.

Lo scorso anno Olivier Giroud ha siglato 11 reti in Serie A, molte di queste decisive come quella nel derby contro l’Inter, e ha spinto ulteriormente il Milan verso il 19° scudetto.

Olivier Giroud Milan

Giroud da record: è primo in una particolare classifica

Come detto in precedenza, quest’anno le reti di Giroud sono ancora 8, ma il centravanti francese detiene già un record europeo.

Il numero 9 rossonero infatti, è il giocatore più anziano con più gol all’attivo in questa stagione. Questo dato certifica la longevità di un campione assoluto come Olivier Giroud e anche la sua professionalità. Il francese, infatti, a 36 anni e con un Mondiale disputato da titolare alle spalle è ancora in ottima condizione per fare la differenza.