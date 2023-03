Ibrahimovic dal primo minuto con l’Udinese? I dubbi di Pioli

Notizie in arrivo da Milanello. Il Milan sta preparando la partita di Serie A con l’Udinese agli ordini di mister Pioli che ha diversi dubbi di formazione. Infatti il tecnico avrà a disposizione tutti i suoi giocatori, fatta eccezione per gli squalificati.

Udinese-Milan, le ultime da Milanello

Il quadro generale della situazione lo ha fatto Peppe Di Stefano, intervenuto a Sky Sport 24: “Sono tutti a disposizione di Pioli, tranne Messias“. Quindi buone nuove per il Milan, che può tornare a respirare sotto questo punto di vista.

Inoltre Di Stefano ha parlato anche delle rotazioni offensive, vista la squalifica di Giroud: “Ibrahimovic ha lavorato in gruppo questa mattina. La sua condizione atletica è migliorata, anche se non è ancora al top. Lo svedese è in ballottaggio con Rebic“. Di conseguenza c’è una speranza di rivedere Ibra in campo dal primo minuto.

FOTO: Pioli-Milan

Quindi la scelta potrebbe variare in base al pensiero di Pioli sulla gara: Ibrahimovic per la fisicità o Rebic per non dare riferimenti? Attorno alla punta dovrebbero agire Leao, a caccia di gol, e uno tra Brahim Diaz e De Ketelaere. Tuttavia lo spagnolo sembra essere in pole.

MILAN: Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Brahim Diaz, Leao, Ibrahimovic

Enrico Coggiola