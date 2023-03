Maldini cerca giovani talenti: tutti i nomi per l’attacco del Milan

La versione odierna della Gazzetta dello Sport ha rivelato un forte interesse del Milan per Joao Pedro, attaccante classe 2001 del Wolverhampton. Il giovane in questa stagione ha collezionato 9 reti, ricoprendo spesso il ruolo di seconda punta.

L’estate scorsa è stata rifiutata un’offerta di 28 milioni giunta dal Newcastle, il che fa capire la valutazione importante che il club fa del calciatore.

Joao Pedro

Non è però l’unico nome presente nel taccuino di Maldini e Massara, pronti a regalare a Pioli un rinforzo in più per la prossima stagione.

Joao Pedro e non solo: tutti i nomi per l’attacco

Noah Okafor resta uno dei nomi più seguiti. L’interesse del Milan non è più una novità, ma su di lui è forte il pressing di diversi club inglesi, il che fa schizzare alle stelle la valutazione che ne fa il Salisburgo.

Piace anche Retegui, attaccante del Tigres, chiamato dal CT Mancini in Nazionale per i prossimi impegni.

Ultimo, ma non per importanza, Balogun, classe 2001 dl Reims, il cui cartellino appartiene però all’Arsenal e si aggira sui 15 milioni.