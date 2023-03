Leao in ombra, crolla la valutazione del portoghese: sapete quanto vale?

Vera star e punto cardine dello Scudetto Milan, Rafael Leao è indubbiamente nel peggior momento di forma da quando veste la casacca rossonera. A digiuno ormai da 8 gare, il portoghese è finito al centro di un grosso vortice di incognite, fra MVP non rispettati e contratti ancora da firmare.

Leao

Con un rinnovo in bilico e con l’arrivo di un’altra ala sinistra potente ed incisiva in Serie A, la figura di Leao è inesorabilmente piombata nell’ombra. Numeri alla mano, al momento il dualismo con Kvaratskhelia pende pesantemente in direzione del georgiano, facendone risentire anche al cartellino del fenomeno rossonero.

Calciomercato Milan fra luci ed ombre, crolla la valutazione di Leao

Nella giornata di ieri, Transfermarkt ha aggiornato i propri valori di mercato inerenti alla Serie A. Pesante è stata la batosta subita dal Milan e da Rafael Leao, vistosi superare in classifica dalle due stelle del Napoli Osimhen e Kvaratskhelia. A proposito di tale svalutazione del portoghese, è intervenuto anche il quotidiano Tuttosport.

Rafael Leao

Fra le odierne pagine del quotidiano si legge infatti dell’inesorabile crollo avuto dal cartellino del portoghese. Dai 120 milioni iniziali proposti dal Chelsea, il valore di Leao è sceso al di sotto della tripla cifra, arrecando non pochi danni al Milan in ottica futura. Con un rinnovo ancora da firmare, portare a casa più di 70 milioni per il diciassette, ad oggi, sembra impossibile.

Inoltre, le casse del club di Milano potrebbero ancor più risentire di questo calo di valutazione. Dall’incasso totale del Milan su di un’ipotetica cessione di Leao, infatti, andrebbe anche scalato un 15% da destinare al Lille.