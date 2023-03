Guardiola punta un rossonero per l’estate: pronta l’offerta per il Milan

Il Manchester City guarda in Italia per il prossimo futuro. La squadra di Pep Guardiola ha individuato uno dei possibili rinforzi per la sessione di mercato estiva.

I media spagnoli lanciano la notizia, in particolare il sito Relevo fa sapere che i citizens sono alla ricerca di un esterno d’attacco per la prossima stagione che sia rapido, abile nell’uno contro uno e che abbini una discreta forza fisica.

Guardiola Milan Leao

Il City punta Leao: possibile tentativo in estate

Il nome è quello di Rafa Leao, il gioiello del Milan è in cima alla lista dei desideri di Guardiola e dei suoi collaboratori. Il contratto del portoghese scadrà nel 2024 e i discorsi per il rinnovo, al momento, non sembrano sbloccarsi. Ecco perché il City potrebbe provare a soffiarlo ai rossoneri in estate.

Dal canto loro, il Milan, se non si dovessero sbloccare i discorsi sul rinnovo, valuterebbe un’eventuale partenza da Milano di Leao se dovesse arrivare un’offerta congrua da Manchester. Il City, forte di una potenza economica non indifferente, valuterebbe concretamente la fattibilità dell’affare.