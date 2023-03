Milan in crisi, la Sud alza la voce: il messaggio sui social fa rumore!

Continua il periodo nero del Milan. Dopo un febbraio che sapeva quasi di rinascita e la qualificazione ottenuta in Champions League, i rossoneri si sono infilati di nuovo in un tunnel fatto di sconfitte e brutte prestazioni.

Per questo anche i tifosi stanno iniziando ad alzare un pochino la voce, sperando così di suscitare un moto d’orgoglio, una reazione, nei calciatori. Va in questa direzione il messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram da Luca Lucci, responsabile della Curva Sud del Milan.

Di seguito riportiamo il contenuto del messaggio condiviso da Luca Lucci, responsabile della Curva Sud del Milan, sul suo profilo Instagram:

“Forse non è chiaro che la qualificazione Champions non è un opzione. Due settimane di stop per ritrovarsi definitivamente, siamo anche stufi di assistere a certe prestazioni. Il Milan deve essere il Milan sempre, come la curva è sempre la curva che si giochi con la prima o con l’ultima della classe!

Basta distrazioni, basta sprechi! Forza lotta, Avanti!”.