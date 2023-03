Galli incoraggia il Milan: “Contro il Napoli può succedere di tutto”, poi gli elogi per Thiaw

Ѐ già clima big match in casa Milan, dove in quel di Milanello scorrono le ore in attesa di Napoli-Milan. La prima sfida di ritorno dalle Nazionali diverrà a tutti gli effetti un cult del mese di aprile, con diavoli e partenopei che lotteranno anche per un posto in semifinale di Champions.

Il triplo confronto con gli azzurri diventa dunque di vitale importanza per il Milan, non ancora sicuro di un posto fra le prime 4 e cui semifinale di Champions porterebbe soldi oltre che prestigio. Sulla sfida è intervenuta l’ex bandiera rossonera Filippo Galli, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport.

“Il pronostico dice Napoli ma la Champions è un mondo a parte”, le parole di Galli

Al Milan dal 1983 al 1996, Galli è intervenuto con una personale analisi del match, concentrandosi anche su i motivi cardine del crollo Milan nel 2023:

“Mi aspetto una bella partita, spettacolare, tra due allenatori che hanno vinto allo stesso modo. Spalletti e Pioli hanno comandando il gioco facendo leva sul proprio coraggio e sulle idee di gioco”. “Non mi aspettavo un crollo come quello avuto dal Milan, tanto meno mi sono piaciute le motivazioni attribuitegli. Si è parlato molto della condizione atletica e della stanchezza post-Mondiale, ma le crisi dipendono sempre da molte più cause. Anche chi è rimasto a Milanello, per esempio, ha subito a causa dello stop. Giocando solo amichevoli tendi a perdere di brillantezza”.

Galli ha poi dato un pronostico per l’attesissimo Milan-Napoli di Champions, consigliando anche Pioli nelle scelte in seguito alla perdita di Kalulu:

Malick Thiaw