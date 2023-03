Milan, Ravezzani difende De Ketelaere: “La vera delusione è un’altra”

Il Milan sembrava aver ritrovato la giusta mentalità, soprattutto dopo la vittoria avvenuta in Champions League contro il Tottenham e quella contro l’Atalanta in campionato.

I rossoneri, però, non sono riusciti a continuare la collezione di vittorie, e ieri sera, sono crollati al Franchi, contro la Fiorentina, per 2-1.

Per il match, Pioli, aveva voluto dare fiducia a De Ketelaere, schierandolo dal primo minuto. Molti erano quelli che speravano che il giovane si sarebbe finalmente sbloccato, ma così non è stato, facendo nascere un vero e proprio dibattito tra i tifosi, sulla prestazione del giocatore.

Milan Ravezzani De Ketelaere

Ravezzani difende De Ketelaere dopo Fiorentina-Milan

A difendere il belga, è stato Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, che attraverso un tweet, ha espresso il suo pensiero:

“Su CDK ho sentito le opinioni più disparate. Ha giocato una partita da 6+ a mio giudizio. Meglio delle altre in cui però era impresentabile. La vera delusione resta Origi che non sembra nemmeno da serie A. Forse è ancora condizionato dalle lunghe soste fisiche”.

Poi Ravezzani, si è soffermato a commentare anche il mercato del Milan:

“Una cosa che non capisco del mercato Milan. Hai Diaz, vuoi un trequartiste migliore e prendi Adli. Ma che te ne fai se poi prendi un altro 10 come CDK? Adli è costato 8 milioni e non gioca mai. Avendo un budget limitato, non era meglio investirli per un bomber?”.

Su CDK ho sentito le opinioni più disparate. Ha giocato una partita da 6+ a mio giudizio. Meglio delle altre in cui però era impresentabile. La vera delusione resta Origi che non sembra nemmeno da serie A. Forse è ancora condizionato dalle lunghe soste fisiche. — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) March 4, 2023

Una cosa che non capisco del mercato #Milan. Hai Diaz, vuoi un trequartiste migliore e prendi Adli. Ma che te ne fai se poi prendi un altro 10 come CDK? Adli è costato 8 milioni e non gioca mai. Avendo un budget limitato, non era meglio investirli per un bomber? — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) March 5, 2023

Tatiana Digirolamo