L’ex pallone d’oro sulla stagione del Milan: “Mi ha deluso!”

Per il Milan questa è di sicuro una stagione altalenante, la squadra di Pioli sta facendo benissimo in Champions, dove, battendo agli ottavi di finale il Tottenham, si è qualificata come prima italiana tra le migliori otto squadre d’Europa, accedendo ai quarti di finale.

Se in Champions i rossoneri hanno raggiunto un grande obiettivo, in campionato stanno vivendo una fase non continuativa. Dopo i risultati negativi avuti di rientro dalla sosta, il Milan sembrava essersi ripreso, grazie alle tre vittorie consecutive contro il Torino, il Monza e l’Atalanta, poi però è arrivato un altro risultato negativo contro la Fiorentina.

Questa sera, a San Siro, i rossoneri ospiteranno la Salernitana e carichi dal passaggio in Champions hanno come unico obiettivo quello di vincere, approfittando anche della sconfitta dell’Inter e della Roma e del pareggio della Lazio, i tre punti porterebbero il Milan al secondo posto, a pari punti con i nerazzurri (50).

Milan SerieA Cannavaro

Cannavaro e il duro commento sul Milan

Chi si è espresso sulla stagione del Milan, è stato l’ex pallone d’oro 2006, Fabio Cannavaro, che in un’intervista rilasciata per Il Mattino, ha parlato del campionato in corso e dei risultati ottenuti dai rossoneri:

“Dietro al Napoli è un disastro. 18 punti di distanza sono un imbarazzo incredibile per le inseguitrici. Ma ciò non toglie nulla allo strapotere degli azzurri. Il Milan mi ha deluso. I quarti di Champions sono un bel traguardo, ma in campionato hanno reso molto al di sotto di quello che potevano“.

Tatiana Digirolamo