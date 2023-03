Pioli avvisa il Napoli: “Stanno facendo meglio ma la Champions è la Champions, siamo il Milan!”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, alle 14:15 è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Milan, partita valevole per la ventisettesima giornata di Serie A , e in seguito ai sorteggi dei quarti di finale di Champions League con i rossoneri che si contenderanno con il Napoli l’accesso alle semifinali.

Partita molto importante per la squadra di Milanello per continuare la corsa versa la qualificazione alla prossima Champions League, decisiva in ottica mercato considerando gli introiti che porterebbe nelle casse rossonere.

Stefano Pioli, allenatore del Milan, durante una partita dei rossoneri

Udinese-Milan, situazione infortuni

Udinese e Milan arriveranno alla partita di domani entrambe con due infortuni a testa: per i bianconeri mancheranno Enzo Ebosse e l’ex della gara Gerard Delofeu, entrambi per infortunio. Invece i rossoneri dovranno fare a meno di Junior Messias, infortunato, e di Olivier Giroud, che dovrà scontare un turno di squalifica.

Pioli, le dichiarazioni in conferenza stampa prima di Udine

Di seguito le dichiarazioni di Stefano Pioli in conferenza stampa:

“Il sorteggio? L’abbiamo vissuto durante l’allenamento. Qualsiasi avversario sarebbe stato difficile, siamo tra le prime 8 in europa. Sarebbe stato in qualsiasi caso un sorteggio difficile. Il Napoli è una squadra forte ma la Champions è la Champions ma il Milan è il Milan”.

“Il Napoli? È una partita stimolante ma siamo qui con merito e saremo lì con ambizione. Non penso che sentirò Spalletti. È un grandissimo allenatore, saranno sfide importanti. C’è una netta differenza tra campionato e Champions. Dobbiamo mettere la testa al campionato dopo le ultime partite”. “L’Udinese? Conosciamo gli avversari. Una squadra fisica, tecnica, molto diretta, una partita da affrontare con attenzione e determinazione”.