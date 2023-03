In questi istanti, all’Arena Friends di Solna, sta andando in scena l’incontro tra Svezia ed Azerbaijan. Dopo diverso tempo, la nazionale scandinava aveva richiamato anche Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante del Milan, nella gara prima della sosta, giocata alla Dacia Arena di Udine ha trovato la rete su calcio di rigore. Una parentesi sfortunata quella dell’ex Barcellona e Manchester United con la maglia del suo paese.

Zlatan Ibrahimovic Svezia

Ibrahimovic neanche in tribuna, ansia per Pioli

Zlatan Ibrahimovic sarebbe rimasto fuori in occasione del match per scopo precauzionale. Resta comunque la preoccupazione nell’ambiente rossonero, che aveva appena ritrovato il proprio campione senza tempo. Il classe 1981 infatti, in questa parte finale di stagione, potrebbe rappresentare un’arma in più per il Diavolo.

Nei prossimi giorni saranno valutate meglio le sue condizioni. Lo stesso Andersson, commissario tecnico della Svezia, aveva definito quella di Ibra una situazione da punto interrogativo. Incognita che resta in vista della sfida contro il Napoli in programma domenica 2 aprile alle 20:45 allo Stadio Maradona.