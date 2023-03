Tonali titolare in Malta Italia? La scelta di Mancini

Alle ore 20:45 tornerà in campo la Nazionale italiana per affrontare Malta. Trasferta valevole per la seconda giornata del girone di qualificazione agli Europei 2024. Il cammino degli azzurri è iniziato nel peggiore dei modi con la sconfitta maturata per mano dell’Inghilterra allo Stadio Diego Armando Maradona. A circa un’ora dal fischio d’inizio del match, il commissario tecnico Roberto Mancini, ha diramato la formazione ufficiale dell’incontro.

Tifosi rossoneri che potranno seguire con attenzione la prestazione di uno dei loro beniamini. Tra le file dell’Italia infatti ci sarà dal primo minuto anche Sandro Tonali. Il classe 2000, dopo essere subentrato nella sfida precedente, avrà una chance da titolare.

Questo l’undici titolare chiamato a conquistare tre punti fondamentali in ottica qualificazione:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli, Emerson; Pessina, Cristante, Tonali; Politano, Retegui, Gnonto.

Tanti i cambi di Roberto Mancini rispetto all’ultima uscita. In difesa spazio a Scalvini e all’ex capitano del Milan Alessio Romagnoli. Al centro dell’attacco confermato invece Retegui, al suo fianco Politano e Gnonto.