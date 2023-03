Tottenham-Milan, l’ex allenatore è sicuro: “Gli Spurs la ribalteranno”

Il Milan ha il bisogno assoluto di dimenticare in fretta la delusione di Firenze per entrare totalmente in clima Champions. La partita con il Tottenham deciderà tanto del futuro stagionale del Milan. Infatti i rossoneri sono alla ricerca di una scossa emotiva da cui ripartire.

Tottenham-Milan, parla Redknapp

Proprio della partita con il Tottenham ha parlato uno dei grandi ex degli Spurs: Harry Redknapp. L’ex allenatore del Tottenham è stato intervistato dai microfoni di Tuttomercatoweb, dando la sua opinione sull’ottavo di finale di ritorno.

FOTO: Redknapp-Tottenham

Redknapp è convinto che il Tottenham ribalterà la situazione: “Ho visto l’andata. A volte fuoricasa il Tottenham ha qualche difficoltà, ma credo che l’1-0 non sia un brutto risultato e sono sicuro che ribalterà la situazione al ritorno“.

In chiusura Redknapp ha suonato la carica per gli Spurs: “Il Tottenham avrà il vantaggio di giocare davanti al proprio pubblico. La squadra si esalta nelle grandi notti europee. Quando hai giocatori del livello di Kane, Son, Richarlison e Kulusevski sei in grado di ribaltare situazioni simili“.

Enrico Coggiola