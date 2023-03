Udinese-Milan, Pioli non ha dubbi: c’è la notizia su Ibrahimovic

Dopo aver scoperto il suo destino per i quarti di finale in Champions League, questa sera il Milan affronterà l’Udinese in Serie A. Sarà un match fondamentale per i rossoneri di Stefano Pioli, che dopo il pareggio con la Salernitana, necessitano dei tre punti per restare in zona Champions e tenere il passo delle concorrenti.

Pioli si affiderà al solito 3-4-2-1 con Maignan fra i pali difeso dal trio formato da Tomori, Thiaw e Kalulu. In centrocampo Theo Hernandez e Saelemaekers andranno a coprire le fasce, mentre Tonali e Bennacer saranno schierati in mezzo al campo. Per quanto riguarda il reparto offensivo invece, Leao e Brahim Diaz sosterranno Zlatan Ibrahimovic come unica punta.

Udinese Milan Ibrahimovic

Ibrahimovic a caccia di record

La trasferta di Udine segna anche il tanto atteso ritorno dello svedese fra i titolari. Il centravanti rossonero torna dopo una lunga assenza dovuta a guai fisici che lo hanno tormentato per tutta la prima parte della stagione.

Ibra scenderà in campo a 41 anni, 5 mesi e 15 giorni, età che lo rende in grado di poter perseguire un record iconico appartenete a Billy Costacurta. L’ex difensore italiano è tuttora il marcatore più anziano della storia rossonera. Nel 2007 infatti aveva segnato il suo ultimo gol su rigore proprio contro l’Udinese.

Zlatan non sembra assolutamente propenso a lasciare il calcio giocato e, il prossimo gol che siglerà con la maglia del Milan, lo farà entrare ancora di più nella storia di questo club.