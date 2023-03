“Vieni al Milan”: Leao ‘chiama’ Szoboszlai, la risposta dell’ungherese fa sognare i tifosi! – FOTO

Il Milan attualmente è concentrato verso l’impegno di Serie A contro il Napoli, ma nel mentre si lavora anche in ottica calciomercato. I rossoneri in estate dovranno fare molta attenzione alle situazioni che si creeranno attorno al talento portoghese Rafael Leao, richiesto dai top club europei. Intanto il portoghese si diverte su Instagram, dove con un siparietto social ha provato a convincere un giocatore a vestire la maglia del Milan.

Leao infiamma i tifosi rossoneri: il messaggio social a Szoboszlai

Leao Szoboszlai Instagram Commento

Rafael Leao è solito divertirsi sui social network, come ha già dimostrato in altre occasioni. Questa volta il giocatore del Milan si è divertito a commentare il post Instagram del giocatore del Lipsia Dominik Szoboszlai.

Il commento di Leao è stato il seguente:

“Come to A.C. Milan”

Il riferimento al Milan è stato fatto usando l’emoji dei due cuori rossoneri. La risposta del centrocampista non si è fatta attendere, con l’ungherese che ha risposto ironicamente al commento di Leao, usando delle emoji che ridevano. La risposta di Szoboszlai è stata letta in modo positivo da diversi tifosi rossoneri, che hanno iniziato a scatenarsi sui social. Non si può dire che il portoghese non abbia provato a convincere l’ungherese a trasferirsi al Milan in vista della prossima stagione, seppur sia ancora incerta la riconferma di Leao per la stagione 2023/24.