Adesso ci credono davvero tutti: il Milan è favorito contro il Napoli

Solo due settimane fa sembrava uno scenario impossibile: era il primo Aprile e il Napoli, lanciatissimo sia in campionato che in Europa, rappresentava una delle squadre più in forma e più ostiche del vecchio continente, tanto che il sorteggio di Champions che ha accoppiato rossoneri e partenopei era visto con un certo timore dai tifosi milanesi, mentre per i napoletani sembrava poter essere quasi un sorteggio favorevole. Ma tutto è cambiato il 2 Aprile e proprio allo stadio Maradona: il Milan, grazie ad una prestazione stellare, annienta per 4-0 l’inarrestabile Napoli di Spalletti. Risultato indolore in termini di classifica per Di Lorenzo e compagni, ma che forse ha instillato le prime preoccupazioni e nervosismi negli uomini di Spalletti (e anche nello stesso allenatore, si veda lo scontro verbale con Paolo Maldini a fine gara), fin lì autori di una stagione quasi perfetta. Non è un caso infatti che i rossoneri siano riusciti a sconfiggere nuovamente gli azzurri nell’andata dei quarti di finale di Champions.

Le previsioni sono cambiate

In seguito ai sorteggi che avevano accoppiato le due squadre italiane, avevamo già affrontato il discorso riguardo le previsioni dei bookmakers sul passaggio del turno. Le quote di quel momento testimoniano quanto fossero diverse le sensazioni prima del suddetto 0-4 del Maradona: il Napoli era favorito non solo rispetto al Milan, ma anche nettamente favorito rispetto a Inter e Benfica, tanto che veniva indicata come seconda favorita alla vittoria finale, seconda solo al City di Guardiola. Ma, come detto, le due vittorie consecutive dei rossoneri hanno cambiato le previsioni. Ora il Milan è favorito per il passaggio del turno ed ha visto anche abbassare sensibilmente le proprie quote come vincente della manifestazione: gli addetti ai lavori continuano a non credere particolarmente in un successo dei rossoneri che, in questa ipotetica griglia, restano comunque dietro il Napoli e dietro i cugini nerazzurri. Ma, anche sulla base delle altre gare di andata, ora sono al quinto posto (in precedenza erano penultimi davanti al solo Benfica), avendo superato Chelsea e Bayern Monaco.



Una svolta inaspettata

A Gennaio il Milan ha toccato probabilmente il punto più basso della gestione Pioli: la Supercoppa persa contro l’Inter, la sconfitta per 4-0 all’Olimpico contro la Lazio, la sconfitta per 2-5 contro il Sassuolo a San Siro, oltre a svariati altri passi falsi, tutti condensati nell’arco di poche settimane. Poco più di due mesi fa il Milan sembrava aver esaurito la magia che lo ha portato a diventare la squadra campione d’Italia e invece ora quella magia sembra ritrovata. Mister Pioli predica calma, smorza gli entusiasmi e tiene tifosi e giocatori coi piedi per terra, cercando di mantenere la concentrazione: “Siamo a metà della salita e gli ultimi tornanti sono difficili da superare. Il Napoli resta pericoloso ma noi nelle ultime partite di Champions non abbiamo subito nemmeno un gol. Ci aspettiamo un Napoli forte, metteremo in campo tutto quello che abbiamo. La qualificazione è ancora da conquistare e sarà una partita ancora equilibrata come stasera”.

Ma i tifosi lecitamente sognano una semifinale contro l’Inter a 20 anni esatti di distanza, possibilmente con lo stesso esito che portò i rossoneri a conquistare l’ambita Champions League.

La gara di ritorno

La gara di ritorno del doppio confronto dei quarti di finale di Champions tra Milan e Napoli sarà la definitiva prova del 9 per i rossoneri: vero che il Napoli dovrà fare a meno di due elementi chiave come Kim e Anguissa, ma recupererà Osimhen, fin qui incubo di ogni difesa. Il nigeriano infatti è già stato convocato per la gara di campionato. La presenza dell’uomo più pericoloso degli azzurri, sommato allo straordinario calore del Maradona, sarà il definitivo banco di prova per Leao, Diaz, Tonali ecc, che dovranno dimostrare al mondo che il Milan non è più una semplice sorpresa o un fuoco di paglia, ma una realtà con cui qualunque avversario, d’ora in poi, dovrà fare i conti.