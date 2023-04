Calciomercato Milan, Maldini a caccia di un centravanti: i nomi!

manca poco alla fine della stagione e per il milan c’è ancora tanto da scrivere. Quarto posto e finale di Champions League sono gli obiettivi per i prossimi due mesi, con Pioli che deve riuscire a centrare almeno uno dei due obiettivi per rigiocare la più grande manifestazione europea la prossima stagione.

Dopo la vittoria del campionato totalmente inaspettata dello scorso anno, potrebbe arrivare un altro successo, se vogliamo ancora più grande, che potrebbe incoronare Stefano Pioli come uno degli allenatori più vincenti della storia del Milan, assieme a gente del calibro di Sacchi, Capello o Ancelotti.

Balogun Milan Calciomercato

Intanto, per proseguire negli anni a venire su questa strada tracciata dal tecnico emiliano, fatta di giovani forti e di belle speranze, la dirigenza rossonera, ed in particolare Maldini e Massara, sono al lavoro per cercare di regalare ai tifosi un centravanti per la prossima stagione.

Sul taccuino dei due dirigenti sarebbero vari nomi, e a fare chiarezza ci ha pensato Tuttosport con queste parole:

“Con i soldi incassati in seguito al percorso in Champions League, nonché da un eventuale 4º posto in campionsto, in estate Maldini e Massara potranno andare all’assalto di un nuovo centravanti. Balogun, giocatore del Reims ma di proprietà dell’Arsenal, è la prima scelta, le alternative sono Openda del Lens e Boniface del Saint-Gillois”.