Cassano sicuro: “Maignan clamoroso, con un cambio portieri avrebbe vinto il Napoli”

Commento a caldo. Il primo round targato quarti di finale se lo è aggiudicato il Milan: goal di Bennacer e Napoli battuto. Tra una settimana, lo stadio Diego Armando Maradona ci darà il verdetto finale, su chi riuscirà ad entrare nelle prime quattro squadre d’Europa.

Al termine della partita anche l’ex calciatore proprio del Milan Antonio Cassano ha voluto dire la sua sul match appena concluso, intervenendo durante la consueta diretta Twitch della Bobo TV. Di seguito le sue parole.

“Il Napoli, a mio avviso, non meritava di perdere. Nei primi venticinque minuti di partita ne poteva fare 2, in quei minuti stava conducendo il match. Diciamo anche che il Napoli ha poi continuato ad attaccare anche con l’uomo in meno, dopo l’espulsione di Anguissa. Sul gol del Milan sbaglia Meret, che poteva fare molto di più. Maignan invece è stato decisivo, la parata su Di Lorenzo è clamorosa. A portieri invertiti, Meret al Milan e Maignan al Napoli, per me avrebbero vinto gli azzurri, che hanno sofferto anche l’assenza di Osimhen, con Elmas la squadra fa fatica a girare.”