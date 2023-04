Pioli alla vigilia di Milan-Lecce: “Domani non ci sarà Giroud”, il punto sugli infortunati

Il Milan si appresta a vivere il momento più importante della stagione: da un lato una prestigiosissima semifinale di Champions League, dall’altro la rincorsa al quarto posto.

La squadra di Pioli è chiamata ad una rimonta in campionato: la restituzione dei 15 punti alla Juventus vede, al momento, i rossoneri al quinto posto in classifica a tre lunghezze dalla Roma.

A partire da domani, contro il Lecce, il Milan dovrà tornare alla vittoria in campionato se vuole amplificare le proprie speranze di qualificazione alla prossima Champions League.

Il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, ha presentato così, nella consueta conferenza stampa, la sfida di domani contro i salentini.

Di seguito le sue parole:

Sul campionato: Non è importante, di più. La squadra sta bene, è un gruppo forte e unito. Mancano otto partite che giocheremo cinque in casa e tre fuori casa. Adesso riapriamo quello che guarda il campionato, per la Champions c’è tempo, mancano quattro partite di campionato prima dell’Inter.

Su Ibra: Zlatan è convocato, ha un’autonomia limitata ma l’ho visto bene in questi giorni. Non ci sarà Giroud, ha un problema al tendine del polpaccio. Pobega ha preso un colpo, vediamo domani.

Sulla corsa Champions: Possiamo solo rimanere concentrati sulle cose che possiamo, prima ci sarà una classifica definitiva meglio è per tutti.

Sulle riserve: Non mi piace che si parla di riserve, è merito di tutta la squadra, tutti stanno facendo il massimo. I giudici sono ancora parziali per tutti.

Sul Napoli: C’è stata molta euforia, abbiamo superato un avversario difficilissimo, ci ha riempito di entusiasmo. Dobbiamo portare tutto questo in campionato, le prossime due in campionato sono fondamentali per la nostra classifica.

Sulla squadra di domani: Ho visto attentamente i miei giocatori dopo una partita faticosa sotto molti punti di vista. Sceglierò la formazione migliore per avere anche i cambi necessari.