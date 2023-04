Formazioni ufficiali Napoli-Milan: le scelte di Pioli e Spalletti

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Napoli-Milan. L’ultima volta al Maradona i rossoneri dominarono in lungo e largo un Napoli apparso spento e demotivato, ma stasera bisognerà attendersi tutta un’altra partita.

Formazioni ufficiali Milan: le scelte di Pioli

Pochi dubbi di formazione per Pioli: confermati dall’inizio gli undici che hanno già affrontato il Napoli nelle ultime due occasioni.

Formazioni Napoli Milan

Maignan in porta. Difesa a quattro composta da Calabria, Kjaer, Tomori e Theo. In mediana al fianco di Tonali ci sarà Krunic. Bennacer dunque agirà in una posizione più avanzata, probabilmente in marcatura stretta su Lobotka. Brahim partirà da destra, intoccabile Leao a sinistra. Davanti recupera Giroud.

MILAN (4-2-3-1) Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Krunic, Tonali; Diaz, Bennacer, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Politano o Lozano contro il Milan? La scelta di Spalletti

Qualche problema in più per Spalletti. Viste le squalifiche di Kim e Anguissa, partiranno dal primo minuto Juan Jesus e Ndombelè. Mario Rui vince il ballottaggio sulla sinistra, con Oliveira che partirà dalla panchina. Nel tridente, ad affiancare Kvaratskhelia e il rientrante Osimhen, ci sarà Politano e non Lozano.

Politano Napoli Milan

NAPOLI (4-3-3) Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ndombelé, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.