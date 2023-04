Giroud recupera in vista della Roma? Le condizioni dell’attaccante del Milan

Una settimana è passata da quando il Milan è riuscito ad accedere alle semifinali di Champions League a seguito del doppio confronto con il Napoli di Luciano Spalletti che è terminato con il punteggio di 2-1 in favore dei rossoneri.

Uno dei protagonisti assoluti delle due partite è stato Olivier Giroud, che ha offerto una prestazione di sacrificio all’andata e che ,dopo un rigore sbagliato, è entrato nel tabellino dei marcatori a seguito di una galoppata magistrale di Rafael Leao.

Nel corso della gara di andata l’attaccante francese ha rimediato un duro colpo da parte di Kim che gli ha procurato un forte dolore al polpaccio che ha costretto Oli ad alzare bandiera bianca in occasione del match contro il Lecce, i tifosi allora si sono chiesti se Giroud ci sarà contro la Roma.

Giroud Roma Milan

Roma-Milan, Giroud sarà della partita?

La Gazzetta dello Sport ha provveduto a fornirci degli aggiornamenti riguardo all’infortunio della punta francese, e pare proprio che anche il francese sarà a Roma per il big match di sabato.

La Rosea riporta infatti che l’attaccante sta smaltendo bene il dolore al polpaccio e sarà quindi regolarmente in campo sabato sera all’Olimpico; arrivano quindi ottime notizie per il Milan e per i suoi tifosi.

Andrea Mariotti