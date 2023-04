Se in campionato ultimamente sta facendo un pò di difficoltà, in Champions League il Milan brilla e vola in semifinale dove il 10 maggio incontrerà l’Inter per la gara d’andata valida per la tanto ambita qualificazione alla finale. Se a settembre Istanbul poteva essere solo un sogno lontano in cui non sperarci troppo adesso sognare è lecito.

Il Milan è riuscito a battere il Napoli ai quarti di finale e proprio in merito al passaggio dei rossoneri si è espresso Pep Guardiola, tecnico del Manchester City.

Guardiola Dichiarazioni Napoli Milan

Guardiola e il commento su Napoli-Milan: le parole

Il City, ieri sera si è qualificato alla semifinale che disputerà contro il Real Madrid di Ancelotti. Durante la conferenza stampa nel post partita, Guardiola ha parlato anche di Napoli-Milan.

Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore spagnolo:

“Quando giochi questa competizione come ha fatto il Napoli, per come ha giocato per tutta la stagione, in modo davvero magnifico, e sei tanto avanti in campionato rispetto al Milan, la gente crede che in Champions sia la stessa cosa. Giocare contro il Milan che ha tanta storia è come giocare contro il Bayern Monaco, non so quanti trofei abbia nella sua bacheca. Ci sono stati Sacchi, Capello, Maldini e Costacurta. Questa è la storia che fa parte di questa competizione, per questo queste squadre sono così forti”.

Tatiana Digirolamo