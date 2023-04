Ibanez-Saelemaekers, fallo da espulsione? Marelli fa chiarezza in diretta

Alle ore 18 di oggi sabato 29 aprile 2023 è iniziata allo Stadio Olimpico Roma-Milan. Sfida della trentaduesima giornata di Serie A di cruciale importanza per la corsa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League per i due club.

Infatti, entrambi, prima della partita, si ritrovavano a 56 punti in classifica con 31 partite giocate ricoprendo i rossoneri la quarta posizione in classifica e i giallorossi la quinta a soli tre punti dalla Juventus terza a 59 punti dopo la riassegnazione momentanea dei quindici punti di penalizzazione.

Partita al momento sul risultato di 0 a 0, reti inviolate per Mike Maignan e Rui Patricio.

Roma-Milan, espulsione non data a Ibanez: la spiegazione di Marelli

Al 71esimo minuto Roger Ibanez, difensore della Roma, travolge Alexis Saelemaekers ricevendo un cartellino giallo dal direttore di gara Orsato. Fallo molto duro che ha destato qualche dubbio sulla decisione dell’arbitro.

Il fallo di Roger Ibanez su Alexis Saelemaekers

Infatti come ha spiegato Luca Marelli, ex arbitro, ai microfoni di DAZN, è stato un fallo al limite e che molto probabilmente ci sarebbe dovuto essere l’intervento del VAR che probabilmente avrebbe confermato la decisione del direttore di gara. In conclusione ha sottolineato come il difensore della Roma ha rischiato molto entrando in tal modo sul giocatore rossonero.

Ammonito anche Simon Kjaer a causa delle visibili proteste dopo la decisione di Orsato di estrarre soltanto il cartellino giallo.