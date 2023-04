Ibrahimovic, brutte notizie per Pioli: si è fermato di nuovo! Le ultime sull’infortunio

Il Milan ha battuto il Lecce, confermando così il suo ottimo momento di forma. I rossoneri avevano bisogno di una vittoria in campionato visti i due pareggi racimolati nelle ultime due gare contro Empoli e Bologna.

I ragazzi di Pioli si rilanciano così anche in Serie A con l’obiettivo di finire fra le prime quattro. Sarà complicata però la gestione delle energie visto il contemporaneo impegno in Champions League, dove ci sarà da giocare un sentitissimo Euroderby che vale la finale della competizione.

Ibrahimovic

Ibrahimovic esce infortunato: le ultime

Anche per questo, la notizia di un nuovo infortunio di Ibrahimovic non farà piacere ai tifosi rossoneri. Lo svedese era da poco tornato dal lungo stop che lo ha afflitto e poteva essere una pedina utilissima per far rifiatare Giroud. Di seguito le notizie su di lui segnalate da Dazn: