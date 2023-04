Kalulu salta la Champions contro il Napoli? Le ultime da Milanello

Pierre Kalulu è stato il grande assente ieri sera in casa Milan. Il difensore francese, infortunatosi in Nazionale Under 21, non ha potuto prendere parte alla trasferta di Napoli, ma la sua mancanza non ha pesato quanto si pensava alla vigilia.

La straordinaria prestazione del Milan allo stadio Maradona ha permesso, infatti, ai rossoneri di imporsi per 4-0 sul Napoli padrone indiscusso di questa Serie A.

Il difensore classe 2000 è alle prese con una lesione del muscolo soleo del polpaccio destro e sembrava destinato a saltare ancora diverse partite.

Pierre Kalulu Infortunio

Infortunio Kalulu, arrivano buoni segnali da Milanello!

Da Milanello, però, sembrano arrivare notizie confortanti circa le condizioni di Kalulu. Il numero 20 rossonero deve essere monitorato settimanalmente attraverso esami strumentali, ma dal club rossonero sembrerebbero arrivare segnali positivi.

La speranza per Stefano Pioli è quella di recuperare Kalulu per i quarti di finale di Champions League, proprio contro il Napoli. Le possibilità più concrete sono quelle di vederlo in campo per la gara di ritorno allo Stadio Maradona.

Il Milan, comunque, vuole aspettare con cautela perchè, come già dimostrato da Mike Maignan, questo è un infortunio che non va sottovalutato.