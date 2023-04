Kvara disperato a fine partita: guardate il gesto di Theo Hernandez!

Da poco è terminato il secondo atto dei quarti di finale di Champions League che ci hanno dato le prime due semi-finaliste, la prima è il Real Madrid che ha demolito il Chelsea con il complessivo di 4-0 e la seconda è il Milan che l’ha spuntata per 2-1 nel totale.

I rossoneri l’hanno spuntata in un doppio scontro a dir poco pirotecnico tra due delle migliori squadre del nostro campionato, protagonisti assoluti sono stati i portieri con Meret e Maignan che hanno parato due rigori, il primo su Giroud ed il secondo su Kvaratskhelia.

L’attaccante francese è poi riuscito a riscattarsi segnando il gol qualificazione, Kvara invece non ha avuto modo di riscattarsi ed è per questo che a fine partita era disperato e a proposito di questo non è passato inosservato il gesto di Theo Hernandez.

Theo Kvara Milan

Kvara sbaglia il rigore e Theo lo consola il bel gesto del francese

A fine partita le telecamere hanno catturato un momento bellissimo tra Theo Hernandez e Kvara con il francese che ha consolato il georgiano negli attimi post portita.

Qui sotto il video dell’accaduto:

Andrea Mariotti