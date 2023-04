Calciomercato Milan, novità sul rinnovo di Leao: accordo vicino?

Tantissima attesa nel popolo rossonero per quest’ultima fase della stagione. Con lo Scudetto ormai andato e con l’uscita dalla Coppa Italia, arrivare tra le prime e 4 e sognare una clamorosa finale in Champions League sono gli obiettivi di una stagione che potrebbe diventare indimenticabile, ma allo stesso tempo anche fallimentare, come detto dallo stesso Pioli a più riprese.

Intanto la dirigenza sembra essere già al lavoro per la squadra della prossima stagione. Pioli, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe essere riconfermato, in virtù del rinnovo fino al 2024 di qualche mese fa, così come Giroud che ha meritato a suon di prestazioni la riconferma per un’alra stagione.

Leao rinnovo Maldini

E Leao? Fino a qualche giorno fa, la situazione sul suo futuro era molto spinosa ed incerta. Nelle ultime ore, però, soprattutto secondo quanto raccolto da Matteo Moretto di Relevo, il Milan si impegnerebbe a pagare la multa molto esosa allo Sporting Lisbona garantendo alla stella portoghese un ingaggio importante a tal punto da farlo diventare il più pagato della rosa, con le parti che sarebbero molto vicine a chiudere.