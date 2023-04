Milan, colpo stellare dal Manchester City: idea per l’estate

Siamo nei mesi finali della stagione e nei prossimi mesi si decideranno le sorti del futuro del Milan e di Stefano Pioli per la prossima stagione, in campionato si prospettano all’orizzonte delle partite importantissime e in Champions ci sarà l’Euroderby che sicuramente inciderà sulla stagione.

Questa in corso non è la stagione immaginata dai tifosi rossoneri e dall’ambiente in generale, visto che ci sono stati molti alti e bassi che stanno condizionando i ragazzi di Pioli e ovviamente anche la classifica ne risente visto che i meneghini non sono ancora certi di partecipare alla prossima Champions.

Uno dei punti deboli per il Milan di quest’anno è stato senza dubbio il calciomercato che non ha portato gli effetti sperati, ed è per questo che che nella prossima sessione di mercato il Milan avrebbe puntato ad un calciatore molto importante del Manchester City: Kyle Walker.

Milan Walker Calciomercato

Calciomercato Milan, occhi puntati su Walker per l’estate

Stando a quanto riportato da The Telegraph, il Milan starebbe pensando al 32enne inglese per la fascia e ci sono due fattori molto importanti che potrebbero aiutare la dirigenza rossonera nella trattativa.

Quest’ultimi sono il contratto in scadenza di Walker e anche il fatto che ormai non abbia più il posto fisso nella formazione di Pep Guardiola.

Sicuramente il calciatore valuterà la possibilità di cambiare aria.

Andrea Mariotti