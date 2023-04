Razzismo in Juve-Inter, messaggio da applausi del Milan: avete visto? – FOTO

Quello che è successo ieri durante il finale di Juventus-Inter, è qualcosa di vergognoso, dopo le tante battagli e campagne contro il razzismo, ancora bisogna assistere a questi episodi beceri che macchiano uno degli sport più belli del mondo: il calcio.

Il calcio dovrebbe unire tutti, non dividere, ma evidentemente nel mondo c’è ancora troppo odio e pregiudizio.

Milan Contro Razzismo

Milan contro il razzismo: il tweet

In merito ai cori razzisti che ci sono stati ieri durante il derby d’Italia, da parte di alcuni tifosi della Juventus nei confronti di Romelu Lukaku, la Lega Serie A ha subito preso le distanze e si è espressa in merito con un chiaro comunicato dove si è dichiarata contraria ad ogni forma di razzismo e con la piena volontà di individuare ed escludere dagli stadi tutti i soggetti che in futuro adotteranno un comportamento del genere.

Anche il Milan, ha voluto schierarsi, attraverso il suo profilo social, contro il razzismo dopo l’episodio di ieri sera, di seguito le parole:

“Il Milan ripudia ogni forma di razzismo“.

Tatiana Digirolamo