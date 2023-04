Milan Empoli, Marcenaro non perfetto: manca un rigore?

Serata amara per il Milan di Stefano Pioli che ieri ha portato a casa un solo punto dal match andato in scena allo Stadio San Siro contro l’Empoli. Un pareggio sfortunato per i rossoneri che hanno prodotto tante palle gol, un pareggio che però fa suonare un altro campanello d’allarme sulle secondo linee che il tecnico parmense ha a disposizione. Oltre allo 0-0 ci sono stati alcuni episodi dubbi nel corso della sfida, tra i quali un possibile rigore non assegnato.

Contatto Fazzini-Theo Hernandez: era rigore?

Milan Empoli Fazzini Theo

Al nono minuto del secondo tempo c’è stato un contatto tra Fazzini e Theo Hernandez sulla linea dell’area di rigore toscana. Il terzino francese avrebbe poggiato il piede sulla linea per poi essere calpestato dal calciatore empolese. Secondo la moviola della Gazzetta dello Sport, il labiale di Marcenaro farebbe intendere un “ha preso la palla”, ma il classe 2003 sembrerebbe non aver colpito la sfera.

Il Var, al quale era presente Valeri, non interviene e lascia la decisione presa dal cambio, per un episodio che resta quanto meno dubbio.