Champions League, il derby sarà trasmesso in chiaro: dove seguire il match!

La doppia sfida di Champions League tra Milan e Inter si avvicina: dopo 20 lunghi anni le due squadre di Milano si incontreranno nuovamente in una semifinale della massima competizione europea.

Dalle ore 12 della giornata odierna è iniziata anche la vendita dei biglietti per la partita d’andata sul sito ufficiale del Milan, ma per i meno fortunati che non riusciranno ad essere allo stadio arrivano comunque buone notizie.

Milan Inter Champions League

Niente esclusive, il derby tra Milan e Inter sarà trasmesso in chiaro!

Stando a quanto appreso dalla normativa AGCOM, infatti, in cui viene spiegato che “viene assicurata la diffusione in chiaro degli eventi in particolare rilevanza per la società“, tutte le semifinali delle competizione europee che vedranno coinvolte squadre italiane verranno trasmesse in chiaro.

Esiste una lista di eventi che, secondo il provvedimento AGCOM, “le emittenti TV non possono trasmettere in esclusiva, al fine di assicurare ad almeno l’80% della popolazione italiana la possibilità di seguirli su un palinsesto gratuito“.

In tal senso Prime Video, che possedeva l’esclusiva dell’andata tra Milan e Inter, sarà obbligato a trattare la cessione dei diritti tv della partita. Lo stesso varrà per DAZN con le partite di Europa e Conference League.

Il broadcast su cui verranno trasmessi i match in chiaro non è stato ancora scelto, ma questa è sicuramente un’ottima notizia per tutti i tifosi italiani.