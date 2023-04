Milan-Napoli, 180′ per la storia: Pioli pensa a una mossa inaspettata

Archiviato il pareggio in campionato contro l’Empoli, gli uomini di Stefano Pioli sono pronti per ripartire già da domani, in Champions League contro il Napoli.

Nella prima delle due sfide europee all’italiana servirà indirizzare sin da subito il risultato sulla strada giusta, Pioli ne è consapevole ed è pronto ad attuare un piano in vista del match.

Brahim Diaz Milan Napoli

Milan-Napoli, Pioli studia il piano: torna Brahim Diaz a destra

“Brahim Diaz è stato un fattore a destra, lo sa Pioli e lo ha imparato Spalletti: e pure Bennacer ha inciso, eccome, andando a soffocare Lobotka: mentre Krunic, in silenzio, si è adagiato su Zielinski. Ha formato la cerniera o ha provveduto a sistemare il mastice laddove servisse. Ma nei 180 che verranno non si può prevedere se varrà la sintesi di una stagione intera e se diventerà un indizio un suo frammento, quell’ora e mezza di Napoli-Milan. Non servirà frate indovino per capirlo: la spiegheranno Pioli e Spalletti. il Milan e il Napoli, Leao o Kvara, Giroud o Kim. Saranno le notti dei Grandi Duelli“.

Sarà di nuovo la notte di Brahim Diaz? Questo è quello che prova ad ipotizzare la Gazzetta dello Sport che individua il fantasista spagnolo come possibile uomo chiave del match.

Pioli si affiderà, con ogni probabilità, alle sue certezze in campo: conferma del 4-2-3-1 e cambio di alcuni interpreti rispetto alla brusca frenata contro l’Empoli.