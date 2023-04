Milan-Napoli, Spalletti provoca: “Tutti sono d’accordo, tranne i milanisti”

Una sfida che si è conclusa in un pareggio, quella tra il Napoli e il Verona valevole per la 30° giornata del campionato di Serie A. Un incontro che non poteva che essere coronato dalle consuete interessanti dichiarazioni della conferenza stampa post-partita. Una situazione in cui non è naturalmente mancato un intervento di Spalletti sugli ultimi trascorsi con il Milan a San Siro.

Spalletti in conferenza stampa: “Sulla partita di San Siro, eccetto i milanisti, siamo stati tutti d’accordo”

Al termine del match con il Verona, Spalletti ha così commentato l’ultimo incontro con il Milan, anche in vista del prossimo valido per il ritorno dei quarti di finale in Champions League:

“Sulla partita di San Siro, eccetto i milanisti, siamo stati tutti d’accordo su quello che è accaduto. Purtroppo non potremo avere a disposizione due calciatori fondamentali come Kim e Anguissa – ha dichiarato il tecnico del Napoli in conferenza stampa – Quello che succedere nella prossima non lo so. Stasera La Penna ha diretto bene, ma poteva probabilmente invitare i giocatori del Verona a riprendere più in fretta, troppe interruzioni non vanno bene”.

Rimane in ogni caso centrale la figura dell’arbitro in vista della gara di ritorno tra Napoli e Milan. Una partita, quella che si terrà presso lo stadio Diego Armando Maradona per i quarti di Champions, che, come riferito da Sky Sport, vedrà arbitrare il polacco Szymon Marciniak.