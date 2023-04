Napoli-Milan, De Laurentiis non ha dubbi sul ritorno: “Un aspetto farà la differenza!”

Prima le partite di Campionato, dove i rossoneri incontreranno il Bologna mentre i partenopei l’Hellas Verona, poi la sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions League: Napoli-Milan si giocherà martedì 18 aprile alle ore 21:00, allo stadio Diego Armando Maradona.

I rossoneri partono favoriti, complice il gol di vantaggio messo a segno da Bennacer nella sfida di andata a San Siro. Il Napoli cercherà di ribaltare il risultato, con gli azzurri che dovranno fare a meno di Kim e Anguissa, ma con un Osimhen in più.

Napoli-Milan, le parole di Aurelio De Laurentiis

Durante l’edizione odierna serale del TG5, andrà in onda il reportage “Napoli è“: il servizio sarà interamente dedicato alla città di Napoli, che negli ultimi anni è diventata meta di turismo per molti italiani e non.

Milan-Napoli San Siro

Nel reportage c’è spazio anche per Aurelio De Laurentiis: il presidente del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo la stagione sportiva dei partenopei, dedicando qualche parola anche alla sfida di ritorno di Champions League tra Napoli e Milan.

Le parole di AdL: