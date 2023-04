Napoli-Milan, Spalletti costretto ad un doppio cambio: azzurri in lacrime!

È arrivata la notte più importante. È arrivata la notte che deciderà il destino europeo di Napoli e Milan. Nel palcoscenico del “Maradona” va in scena il ritorno dei quarti di finale di Champions League.

I rossoneri, forti del gol di vantaggio siglato da Bennacer a “San Siro“, devono mantenere alta la concentrazione e non speculare sul pareggio. In uno stadio infuocato gli uomini di Stefano Pioli si giocano l’accesso alle semifinali, a sedici anni dall’ultima volta, in cui affronteranno una tra Benfica e Inter.

Napoli Milan infortuni Mario Rui Politano

Napoli-Milan, tegola per Spalletti: fuori Mario Rui e Politano

Al minuto 33 doppia tegola per gli azzurri. In pochi istanti Spalletti perde Politano e Mario Rui.

L’azzurro numero 21, dopo uno scontro apparentemente innocuo con Theo Hernandez, si è accasciato a terra, soccorso dallo staff medico e accompagnato fuori dal campo. L’impressione è che si tratti di un problema alla caviglia . Al suo posto dentro Lozano.

Allo stesso tempo anche il portoghese ha accusato di un problema fisico dopo un contatto con Tonali. Nello stesso slot dentro anche Oliveira. Tatticamente nessuna variazione negli schemi della formazione napoletana