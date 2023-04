Nuovo stadio Milan, incontro con Sala: spunta un problema

Il Milan si prepara per affrontare 20 giorni di fuoco tra campionato e Champions League. I ragazzi di Stefano Pioli si giocano tanto, quasi tutto: un posto tra le prime 4 in Serie A e la qualificazione alle semifinali di Champions League.

stadio Milan Scaroni

Nel frattempo continua a tenere banco la questione stadio: il Milan sembra aver scelto l’opzione La Maura, ma tanti dei consiglieri comunali non sono favorevoli all’ipotesi avanzata dal club rossonero.

Nuovo stadio Milan, ieri incontro Scaroni-Sala: le novità

Come riporta Repubblica, ieri c’è stato un nuovo incontro tra il club rossonero, rappresentato dal presidente Paolo Scaroni, e il sindaco di Milano Beppe Sala. Un vertice arrivato otto giorni dopo la visita di Gerry Cardinale, azionista di maggioranza del Milan, per esprimere la volontà di presentare un progetto su un nuovo stadio nell’area di La Maura.

Nell’incontro si sono affrontate le problematiche emerse, fra tutte la volontà – espressa da Sala – di rispettare una percentuale di verde nel masterplan. L’obiettivo è riaggiornarsi la prossima settimana per un nuovo meeting in cui potrebbe essere presentato il progetto.

stadio Milan Sala

Nuovo stadio Milan, il no dei consiglieri comunali

In tutta questa faccenda il problema più grande è rappresentato dal “no” di 29 consiglieri comunali (su 31) al progetto di La Maura. Il club rossonero sarebbe rimasto abbastanza deluso – così come il sindaco Sala – anche perché le posizioni sono state prese senza neanche aver visto il progetto.

Il Milan, sottolinea Repubblica, insisterà ma i tempi si preannunciano lunghi e i vincoli potrebbero non essere semplici da superare. Anche il sindaco Sala viene definito come insofferente di fronte a un Consiglio schierato compatto con il no.

Se il percorso si dimostrasse troppo impervio il Milan valuterà altre opportunità. Secondo la Gazzetta dello Sport le alternative fuori comune sono Sesto, San Donato e altre opzioni ancora in attesa di essere svelate.