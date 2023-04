Milan-Napoli, Osimhen recupera? L’annuncio di De Laurentiis!

Manca sempre meno per quella che potrà essere la sfida decisiva della stagione del Milan di Stefano Pioli, impegnato domani sera a San Siro contro il Napoli.

Il match valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League, nonostante il dominio incontrastato dei partenopei in campionato, è aperto ad ogni pronostico soprattutto dopo lo 0-4 di domenica scorsa al Maradona.

Ad alimentare le speranze dei tifosi rossoneri, inoltre, ci sarebbe anche la probabile assenza di Victor Osimhen, alle prese con un problema muscolare, che potrebbe non essere della partita.

Non filtra particolare ottimismo sulle condizioni dell’attaccante nigeriano, e a conferma di queste sensazioni generali sarebbe arrivato anche l’annuncio del presidente Aurelio De Laurentiis.

Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il patron partenopeo, che ha passato le vacanze Pasquali sull’isola di Ischia, avrebbe incrociato diversi tifosi ai quali avrebbe confessato l’impossibilità del recupero di Osimhen, almeno per la gara d’andata.

“Osimhen? Per San Siro non ce la fa: speriamo di rivederlo in campo per la rivincita al Maradona”.