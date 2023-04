Pioli: “Il quarto posto è l’obiettivo”, poi la risposta su Giroud

Alle ore 14:00 Stefano Pioli, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida tra Roma e Milan. Il match è in programma domani alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico. Un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions, dato che al momento le due compagini si spartiscono la quarta piazza in classifica.

All’andata, allo Stadio San Siro, i giallorossi hanno effettuato una rimonta nei minuti finali. Agguantando i rossoneri che si erano portati inizialmente sul 2-0. Il Diavolo nella Capitale andrà alla ricerca dei tre punti.

Stefano Pioli Roma Milan conferenza

Verso Roma-Milan, la conferenza stampa di Stefano Pioli

Queste le parole di Pioli in conferenza stampa:

Sarà uno scontro che varrà doppio essendo una sfida diretta. Questa è una partita che vale tanto, nelle gare finali i punti valgono sempre di più. Qualificarci nei primi 4 posti resta il nostro obiettivo. Abbiamo rivisto la gara di andata sappiamo che sono veramente forti sulle palle inattive, il 40% dei gol li fanno su quel fondamentale. In casa nel 2023 non hanno subito un gol, fase difensiva perfetta e grande qualità davanti. Dobbiamo provare a controllare la partita ed essere pericolosi.

Giroud sta bene, ha avuto necessità di fare qualche giorno di riposo e di scarico, è disponibile per giocare. C’è la sensazione che i ragazzi stiano bene mentalmente e fisicamente, tutto si deciderà nelle giornate finali e nelle semifinali di Champions. Dobbiamo essere ancora protagonisti. Leao ha avuto un momento di flessione, ora sta bene fisicamente e mentalmente, le prestazioni positive ti danno fiducia e coraggio.

Mourinho è un grande allenatore ha creato un’intensità di gioco, il pubblico è caldo. Ognuno poi si comporta per quello che crede e preferisce.

Abbiamo sensazioni buone per questa parte finale di stagione. Sappiamo cosa fare nelle partite importanti. Le partite come quelle di domani sera le affrontiamo con grande fiducia e umiltà. I miei giocatori sono come dei figli, parlo con loro di calcio ma anche del resto. Sono ragazzi di venti anni fortunati ma con i problemi di ragazzi di quell’età. Rafa è stato senza dubbio tra i più presenti nel mio ufficio. La posizione di Bennacer dipenderà dalle caratteristiche degli avversari.

Ibra, Florenzi e Pobega out