Pioli deluso: “Credevo nella vittoria, questo punto non ci migliora la classifica”

Alle ore 18 di oggi sabato 29 aprile 2023 è iniziata allo Stadio Olimpico Roma-Milan. Sfida della trentaduesima giornata di Serie A di cruciale importanza per la corsa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League per i due club.

Infatti, entrambi, prima della partita, si ritrovavano a 56 punti in classifica con 31 partite giocate ricoprendo i rossoneri la quarta posizione in classifica e i giallorossi la quinta a soli tre punti dalla Juventus terza a 59 punti dopo la riassegnazione momentanea dei quindici punti di penalizzazione.

Partita terminata sul risultato di 1 a 1 con le reti di Tammy Abraham al 94esimo minuto e di Alexis Saelemaekers al 97esimo minuto.

Stefano Pioli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al termine di Roma-Milan ai microfoni di DAZN:

Non abbiamo giocato male, ci sono mancate le giocate giuste negli ultimi metri.

Ci è mancata la zona che determina il risultato finale, ci mancava lucidità e determinazione.

La difficoltà era sbloccare la gara, più va avanti il tempo e più cala la lucidicita.

Non è il risultato che volevamo, ma in campo ho visto un buon atteggiamento.

Io credevo alla vittoria perché stiamo bene in questo momento, è stata una partita strana

106 minuti, 49 effettivi.

È un punto che non ci fa migliorare, siamo un gruppo compatto e cerchiamo di fare dei punti.

Anche per noi sono due punti persi, andiamo a casa tutti scontenti.

Abbiamo giocato con due trequartisti, sulla destra attaccavamo più con il terzino e a sinistra con Leao quindi c’erano le situazioni per creare difficoltà alla Roma.

Abbiamo gestito il pallone con poco ritmo, e poche volte abbiamo giocato tra le linee.

Non credo che non abbiamo aggredito la partita. Abbiamo iniziato bene, avevamo un buon approccio. Per dare ritmo alla partita dovevamo essere in due.

Sulla sinistra credo avessimo più qualità e più velocità.

Se le due squadre giocano un certo tipo di calcio, allora si ha ritmo e meno interruzioni.

Rafa quando riceve palla addosso diventa immancabile, ma ogni tanto poteva andare su e andare più in profondità.

Abbiamo perso tanti palloni al limite dell’area della Roma. È solamente un punto, volevamo la vittoria, la squadra ha lottato e questo è l’importante.

Con la partita di oggi giocheremo 7 partite in 21 giorni. Dobbiamo pensare una partita alla volta. Il sogno Champions c’è ma dobbiamo tirarlo fuori nel momento giusto. Tutte le squadre stanno avendo difficoltà, soprattutto quelle impegnate ancora in Europa.

Leao è stato a volte altruista ed altre no. Come quando ha tirato al posto di passarla. Rafa è molto importante perché può rompere le difese compatte come quella della Roma.