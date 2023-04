Rinnovo Leao, arrivano aggiornamenti sul portoghese: c’è la rivelazione sulla famiglia

Rafael Leao è tornato. Dopo undici partite senza segnare, ieri sera il portoghese ha rifilato ben due gol al Napoli nella spettacolare vittoria del Milan per 4-0.

Nel corso di questi mesi difficile, di Rafael Leao si è parlato non solo per le questioni di campo. I problemi legati alla sua situazione contrattuale sono ormai noti a tutti e il calo di prestazioni da inizio 2023 non ha fatto altro che portare ulteriore pressione sulla spalle del fenomeno portoghese.

Rinnovo Leao

Il suo attuale contratto scade nel 2024 e la volontà del club è quella di trovare un nuovo accordo che gli permetta di non perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione.

Il noto esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, ha parlato proprio oggi della situazione relativa a Leao fornendo importanti aggiornamenti.

Di seguito quanto evidenziato: